Apple vai liberar sistema de pagamento por iPhone no Brasil

O presidente-executivo da Apple, Tim Cook, confirmou na noite desta quinta-feira que o sistema de pagamento da Apple estará disponível no Brasil em breve. O anúncio foi feito durante teleconferência de resultados da empresa.

O Apple Pay dispensa o cartão de crédito ou débito na hora de concluir transações – o sistema permite o pagamento ao aproximar o celular da máquina de cartões. O recurso da Apple também libera o pagamento por impressão digital ou identificação facial em outros aparelhos da empresa, como o MacBook Pro.

O Brasil será o primeiro mercado da América Latina a receber o sistema. O Apple Pay já está disponível em 20 países.

“O serviço global de compras, Apple Pay, mais do que triplicou no comparativo ano-a-ano. E estamos muito entusiasmados em anunciar que estamos expandindo para o Brasil nos próximos meses”, afirmou Cook.

A tecnologia utilizada no Apple Pay promete ser uma forma de pagamento mais segura, evitando roubo de informações. Segundo a Apple, o sistema cria um número específico para o aparelho e um código de transação único. Dessa maneira, os dados do cartão não são armazenados no dispositivo ou nos servidores da Apple, nem são compartilhados com as lojas.