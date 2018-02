Após polêmica, Petrobras passa a divulgar preço médio da gasolina

A Petrobras passa a publicar em seu site, a partir desta segunda, o preço médio nacional do litro da gasolina e do diesel nas refinarias e terminais, sem incluir os impostos. A política de divulgação foi anunciada no último dia 7 pelo presidente da estatal, Pedro Parente. Em comunicado, a estatal diz que a medida dá mais transparência à composição do preço final dos combustíveis.

A mudança ocorre após o governo pedir ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) que investigue a existência de um suposto cartel de postos de combustível, que não repassariam cortes no preço da gasolina ao consumidor.

“Queremos que a queda de preços da Petrobras chegue aos consumidores. Não podemos assistir de mãos atadas a atuação cartelizada das corporações do setor em prejuízo da população”, afirmou o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, no Twitter.

Os postos atribuem os aumentos aos reajustes feitos pela Petrobras e à carga tributária sobre os produtos.

O litro da gasolina nas refinarias passará de 1,487 reais para 1,514 reais a partir de terça-feira. O cálculo leva em conta o valor médio cobrado às distribuidoras pelo combustível puro – o chamado tipo “A”. Ao contrário da gasolina vendida nos postos, esta não tem adição de etanol. O preço do diesel “A” – sem biodiesel – subirá de 1,711 reais por litro para 1,736 reais.

O preço cobrado das distribuidoras é um dos componentes do produto que chega para o consumidor final, e os postos de combustível têm liberdade para definir os valores praticados.

O comunicado da Petrobras traz dados da Agência Nacional de Petróleo (ANP) de que o preço médio da gasolina quando houve mudança na política de preços da estatal, em outubro de 2016, era de 3,69 reais por litro. E neste mês de fevereiro, subiu para 4,23 reais o litro (variação de 54 centavos).

A empresa afirma que, do total, os ajustes feitos por ela respondem por 9 centavos – um sexto do valor final. No caso do diesel, o valor era de 3,05 reais por litro e chegou a 3,40 reais, variação de 35 centavos, dos quais os ajustes feitos pela Petrobras respondem por 12 centavos (um terço).

(Com Estadão Conteúdo)