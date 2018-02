Anvisa proíbe venda de marca de fralda descartável

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a fabricação, distribuição, divulgação e venda da fralda infantil descartável Megafral Baby. A restrição, publicada no Diário Oficial da União da última sexta-feira, é válida para todo o território nacional.

A agência considerou irregular a fabricação sem registro do produto pela empresa Megafral Indústria e Comércio Ltda. A companhia tem sede na cidade de Monte Alegre, no Rio Grande do Norte, segundo as informações do cadastro junto à Receita Federal.

Procurada por VEJA, a empresa disse que não fabrica mais o item desde 2012, e diz que não renovou o registro porque alterou o nome da fralda. “Achamos que o nome era muito forte para um produto para crianças. Mudamos para ‘Confort’.”, afirma Kleber Rodrigues, diretor comercial da Megafral.