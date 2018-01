Anvisa proíbe venda de filé de peixe da marca Qualitá

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a venda em todo o país de um lote do filé de peixe congelado Polaca do Alasca, da marca Qualitá, pertencente ao Grupo Pão de Açúcar (GPA). A interdição foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira 26.

A proibição atinge o lote A170216036J, com validade até 16/2/2019, por conter evidências de matéria estranha indicativa de risco.

Segundo a Anvisa, o alimento foi reprovado em testes realizados pelo Instituto Adolfo Lutz. O resultado dos testes acusou presença de dois tipos de parasita.

A Anvisa também determinou que a Companhia Brasileira de Distribuição, responsável pela distribuição do produto, recolha todo o estoque existente do lote com problema.

A Qualitá informa que já solicitou o recolhimento do lote proibido pela Anvisa de todas as lojas e que os consumidores que quiserem poderão trocar o produto em qualquer loja.

“A marca esclarece ainda que realiza análises periódicas do item em questão, atendendo aos requisitos de qualidade exigidos pelo Ministério da Agricultura e se coloca à disposição dos clientes que desejem trocar o produto do lote em questão em qualquer loja que comercializa o item.”

A Anvisa recomenda que os consumidores que compraram o produto entrem em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa para obter informações sobre recolhimento e substituição do filé de peixe congelado. A Qualitá informa que está à disposição de seus clientes pelo telefone 0800 15 2134, de segunda-feira à sábado, das 9h às 18h.