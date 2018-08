Anvisa proíbe venda de desengordurante AlkaClean

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária(Anvisa) proibiu nesta sexta-feira (17) a comercialização do desengordurante AlkaClean. O produto estava em desacordo com a legislação sanitária, segundo decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU).

O produto, da empresa Data Química e Comércio Ltda., não tinha registro na Anvisa, ou seja, era comercializado sem autorização. A fabricante será obrigada a recolher todo o estoque do desengordurante disponível no mercado.

A Anvisa também determinou a proibição da fabricação, distribuição, divulgação e importação do AlkaClean.

Procurada, a Data Química não foi localizada para comentar a decisão do órgão sanitário.