Ambev abre inscrições para trainee – remuneração chega a R$ 6.100

A Ambev está com as vagas abertas para seu programa de trainee Supply e as inscrições podem ser realizadas neste link. O processo seletivo é conhecido como um dos mais disputados do país – no ano anterior, foram 1.100 candidatos por vaga.

Um dos diferenciais da vaga é a remuneração, que chega a 6.100 reais. Para candidatar-se é necessário formação acadêmica concluída entre julho de 2016 e julho de 2018, inglês fluente e interesse em morar em qualquer estado. O processo aceita candidaturas de estudantes ou formandos de qualquer área, mas o programa tem foco em jovens dos cursos de engenharia, química, farmácia, agronomia, biologia, ciências da alimentação, biotecnologia e cursos correlatos.

Os interessados têm que passar por seis etapas durante a seleção. As digitais incluem testes online de inglês, perfil, raciocínio lógico e apresentação de uma análise de case. Nas fases presenciais, os aprovados participam de um painel de negócio e realizam uma entrevista com os vice-presidentes e o presidente da Ambev. O processo seletivo dura cerca de dois meses – os aprovados começam a trabalhar em agosto.

Segundo a empresa, eles procuram “jovens profissionais dinâmicos, autênticos e com paixão por aprender e explorar o universo de suas cervejas em busca de inovações”. Além disso, eles devem possuir “grandes sonhos”.

Nos primeiros dez meses do programa, os jovens participam de um amplo treinamento em diferentes áreas, mas já são contratados como funcionários.