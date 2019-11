Alibaba diz que vendas do Dia dos Solteiros atingem US$ 13 bi em uma hora

O grupo chinês de comércio eletrônico, Alibaba, afirmou que as vendas do Dia dos Solteiros, campanha de compras conhecida como a ‘Black Friday’ chinesa, atingiram 91,2 bilhões de iuanes (13 bilhões de dólares ou 54,2 bilhões de reais) na primeira hora, um aumento de 32% em relação ao mesmo período do ano passado.

O Dia dos Solteiros é promovido pela companhia desde 2009. Também conhecido como “Duplo Onze”, o nome do festival deriva da data de sua realização, em 11/11, com os quatro números 1 representando o status de solteiro. Devido ao fuso horário, as vendas já começaram na China. No Brasil, o festival começa por volta das 5h de segunda-feira, 11.

No ano passado, o festival rendeu ao site AliExpress um faturamento de 30 bilhões de dólares em vendas. No ano passado, o Alibaba teve vendas no valor de 30 bilhões de dólares em suas plataformas no Dia dos Solteiros, superando as vendas online de 7,9 bilhões de dólares nos EUA da Cyber ​​Monday. No entanto, o crescimento de 27% nas vendas foi o mais baixo dos 10 anos de história do evento, estimulando a busca por novas ideias.

O Alibaba deu início ao festival de compras de 24 horas deste ano com apresentações da estrela pop norte-americana Taylor Swift e celebridades locais como Jackson Yee.

O Dia dos Solteiros também acontece no Brasil e o varejista promete até 70% de desconto em seus produtos e investimento pesado no mercado local. O líder para a América Latina da companhia, Ken Huang, disse a VEJA que o investimento no Brasil se deve devido ao aumento do movimento de brasileiros no Aliexpress. “Percebemos um tremendo aumento de negócios feitos com o Brasil em nossa plataforma no ano passado. O país ficou no entre os cinco países com maior número de negociações em nosso site e teve a maior taxa de crescimento do mundo”.

(Com Reuters)