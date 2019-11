Apostar na loteria ficará mais caro a partir de domingo

A Caixa Econômica Federal informou nesta sexta-feira, 8, que os novos preços das loterias passarão a valer no domingo, dia 10. O valor do jogo simples da Mega-Sena será reajustado de 3,50 reais para 4,50 reais, o que representa aumento de 28,6%. Outros sete jogos também terão aumento no valor da aposta.

Os valores da Mega e de outras loterias foram autorizados por uma portaria do Ministério da Economia, publicada Diário Oficial da União no último dia 31. Os novos preços serão os mesmos em todos os canais de apostas.

“As mudanças contribuirão para o aumento dos prêmios ofertados aos apostadores, tornando as loterias ainda mais atrativas”, defendeu a Caixa, por meio de nota. “Também será incrementado o repasse social de recursos às áreas definidas em lei, como educação, esporte, segurança, seguridade, cultura e saúde, entre outras.”

Em virtude do ajuste dos preços, a captação das apostas para os concursos posteriores ao sábado, 9, será iniciada a partir da 00h01 do dia 10 de novembro.

Como apostar

As apostas podem ser feitas até às 19h do dia do sorteio em qualquer lotérica do país e também no portal Loterias Online. Clientes da Caixa também podem fazer apostas no internet banking.

Para jogar pela internet, no Portal Loterias Online, o apostador precisa ser maior de 18 anos e efetuar um pequeno cadastro. O cliente escolhe seus palpites, insere no carrinho e paga todas as suas apostas de uma só vez, utilizando o cartão de crédito. O valor mínimo da compra no portal (que pode conter apostas de todas as modalidades disponíveis no site) é de 30 reais e máximo de 500 reais por dia. Também pelo portal, os apostadores podem optar pelos combos de apostas, que podem ser de apenas uma modalidade ou de várias modalidades. Na seleção do combo, o cliente pode escolher entre visualizar os números selecionados em cada aposta ou o formato “surpresinha”, no qual o sistema escolhe aleatoriamente os números da aposta.

Para usuários da plataforma iOS, já está disponível na Apple Store o aplicativo Loterias Caixa. As modalidades que estão disponíveis para apostas são: Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Lotomania, Timemania, Dupla Sena, Loteca, Lotogol e Dia de Sorte. As apostas podem ser feitas todos os dias e a qualquer hora, durante o período de captação de cada concurso. Em breve, diz a Caixa, ficará disponível o aplicativo na loja Google Play.

(Com Agência Brasil)