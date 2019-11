Site chinês traz megaliquidação ao Brasil para se antecipar à Black Friday

Para aqueles que amargam dores cruéis de cotovelo no Dia dos Namorados, uma ode à solteirice vem aí — mas não por complacência aos livres e desimpedidos. Comemorado em 11 de novembro, o Dia dos Solteiros já pode ser considerado uma tradição na China e, no ano passado, rendeu apenas ao site de compras chinês AliExpress um faturamento de 30 bilhões de dólares em vendas. Mirando o mercado brasileiro, o AliBaba — grupo que detém a loja chinesa — tem a intenção expressa de tornar a data uma nova Black Friday mundial, oferecendo promoções e liquidações para curar qualquer solidão, com até 70% de desconto em seus produtos e promete investir pesado no mercado brasileiro. Em entrevista a VEJA, o líder para a América Latina da AliExpress, Ken Huang, afirma que os descontos chegarão a até 300 milhões de dólares e que o Brasil é um dos cinco países que mais fazem compras na plataforma e dá dicas para os brasileiros — solteiros ou não — aproveitarem a data.

Por que o AliExpress resolveu trazer o Dia dos Solteiros para o Brasil? O evento começou há dez anos como uma pequena comemoração, mas foi crescendo ao longo do tempo e, em 2018, tornou-se o maior festival de ‘Dia dos Solteiros’ da China, com a arrecadação de mais de 30 bilhões de dólares em apenas um dia.

Em 2019, a AliExpress decidiu trazer o Dia dos Solteiros para o Brasil porque percebemos um tremendo aumento de negócios feitos com o Brasil em nossa plataforma no ano passado. O país ficou no entre os cinco países com maior número de negociações em nosso site e teve a maior taxa de crescimento do mundo. Nós acreditamos no fenômeno potencial de mercado e na oportunidade de aproximação cada vez maior com os consumidores brasileiros.

Temos um time dedicado ao estudo do mercado, dos hábitos de consumo, e da dinâmica de competição do Brasil, com o objetivo de que nossas estratégias e ferramentas se encaixem nas preferências dos usuários e nas novas tendências. Estamos comprometidos no longo prazo a trazer melhores produtos preços mais baixos para os usuários brasileiros.

O Dia dos Solteiros será maior que a Black Friday? Para a AliExpress, com certeza. O Grupo AliBaba considera o 11 de novembro o dia mais importante do ano. Em 2019, serão distribuídos mais de 300 milhões de dólares em cupons de desconto para os consumidores. Em relação ao Brasil, não sabemos o que esperar ainda, porque é algo novo e muitas pessoas ainda não conhecem a data. Com o passar do tempo e a adesão de mais empresas brasileiras, temos a esperança e acreditamos que o Dia dos Solteiros seja uma grande celebração e, eventualmente, seja maior que a Black Friday no país.

O que você acha de empresas brasileiras, como a Americanas.com, aproveitarem a onda e promoverem O Dia dos Solteiros para oferecer descontos? O Dia dos Solteiros não é um dia só da AliExpress. Ficamos felizes que as companhias locais tenham esse reconhecimento e também celebrem a data, o que traz crescimento para o mercado e é benéfico para os consumidores, que terão mais opções de ofertas. Aos poucos, o apoio vai aumentando e deixando o evento mais conhecido. Foi exatamente isso que aconteceu na China muitos anos atrás.

Qual é a melhor estratégia para os brasileiros aproveitarem as ofertas do Dia dos Solteiros? Um ótimo truque para aproveitar as ofertas é a função de busca de imagens disponível no aplicativo da AliExpress para smartphones. Na barra de pesquisas existe a figura de uma câmera. Se você clicar nessa câmera e tirar a foto ou até mesmo inserir uma screenshot de qualquer produto, o sistema é capaz de encontrar o mesmo item, ou uma mercadoria similar, por um preço mais barato. Não são muitos brasileiros que conhecem esse segredo.

Aqui no Brasil temos um fenômeno conhecido como Black Fraude, em que os lojistas aumentam os preços dos produtos algumas semanas antes do final de novembro, e, quando chega o dia da Black Friday, anunciam descontos, que, na verdade, não são descontos. Existe a possibilidade das lojas parceiras do AliExpress adotarem esse tipo de atitude no Dia dos Solteiros? Nós garantimos o menor preço do ano no Dia dos Solteiros e asseguramos isso com o uso de tecnologia. Temos um sistema de monitoramento de preços que funciona durante o ano inteiro verificando o valor dos produtos. Dessa maneira, o item deve estar em seu custo mais baixo para participar do evento. Além disso, há transparência do valor no próprio site. Alguns antes do Dia dos Solteiros, você pode notar que existem dois preços destacados em cada mercadoria: um se refere ao preço regular anunciado na plataforma, e logo acima, em destaque, tem o preço que vai ser oferecido no Dia dos Solteiros.

Quais são os produtos favoritos dos brasileiros? Temos diferentes tipos de consumidores brasileiros, e, por isso, os produtos favoritos são variados. Homens preferem eletrônicos, como celulares, computadores e smartwatches. Equipamentos de esportes e peças de automóveis costumam ser pedidos também. As mulheres preferem itens relacionados à moda e beleza, como joalheira, bolsas, sapatos, acessórios e maquiagem. Por fim, temos a categoria familiar, que também se destaca bastante. Esse grupo gosta de comprar brinquedos, decoração para a casa e ferramentas.

Geralmente os produtos demoram bastante para chegar ao Brasil. O tempo de espera costuma ser de 30 a 60 dias. Como a AliExpress planeja contornar esse empecilho? Para algumas categorias de preços mais altos, e que os usuários estejam dispostos a pagar mais pelos serviços, nós oferecemos a possibilidade de entrega mais rápida por meio de transportadoras. Alguns lojistas também conseguem prever a demanda por determinados produtos, por isso conseguem despachar os itens mais rapidamente para o país.

O Dia dos Solteiros foi sucesso em outros lugares além da Ásia? Na Rússia, por exemplo, a AliExpress se tornou o maior e-commerce do país, considerando a competição local e internacional. O sucesso que temos no Dia dos Solteiros na China é bem parecido com o da Rússia. Somos também a segunda maior plataforma de comércio eletrônico na Espanha, e os consumidores espanhóis já estão bem acostumados com o evento. Polônia e Turquia são outros mercados que já tem alguma familiaridade com o dia 11 de novembro.