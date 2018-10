AGU publica edital de concurso para 100 vagas com salário de R$ 6.203,34

A Advocacia-Geral da União (AGU) publicou edital para concurso público para 100 vagas em cargos de nível superior na edição desta terça-feira, 2, do Diário Oficial da União. Os salários partem de 6.203,34 reais por mês.

As vagas serão distribuídas entre os cargos de administrador, analista técnico administrativo, arquivista, bibliotecário, contador, técnico em assuntos educacionais e técnico em comunicação social. Veja abaixo a quantidade de vagas:

Cargo Vagas Administrador 48 Analista Técnico Administrativo 10 Arquivista 02 Bibliotecário 01 Contador 32 Técnico em Assuntos Educacionais 02 Técnico em Comunicação Social 05

As inscrições poderão ser feitas entre os dias 03 de outubro a 04 de novembro, no site do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistência Nacional (Idecan), responsável pelo concurso. A taxa de inscrição será de 95 reais por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).

As provas objetivas e discursivas serão realizadas nas capitais de todos estados e no Distrito Federal no dia 9 de dezembro.