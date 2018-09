Concursos públicos têm 2.422 vagas com salários de até R$ 22.853

Mais nove concursos estão com as inscrições abertas para órgãos públicos. Juntos, somam 2.422 vagas com salários que podem chegar a mais de 22.000 reais mensais. Há oportunidades para profissionais com nível fundamental, médio e superior.

Especialistas advertem que, como há muitos editais em andamento, é importante que o candidato conheça bem os requisitos de cada um, como documentos necessários tanto para fazer a inscrição quanto para assumir o cargo, caso seja aprovado.

É fundamental ainda ficar atento ao conteúdo programático — as matérias que vão cair na prova. Entre o edital e o exame há um prazo entre sessenta e noventa dias para a realização do teste.

Até o fim de 2018, os concurseiros devem ter disputado 162.000 vagas, segundo a Associação Nacional de Proteção e Apoio aos Concursos (Anpac). Confira as oportunidades em aberto:

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

A universidade está com as inscrições abertas para seu concurso público até o dia 28 de setembro. São 127 vagas para docentes.

A candidatura deve ser realizada por via postal. No edital, o profissional consegue verificar os documentos necessários para o envio.

A taxa de inscrição é de 239 reais e o pagamento deve ser efetuado pelo Guia de Recolhimento da União (GRU). Os candidatos podem inscrever-se para mais de uma vaga. Os salários são de até 9.600,92 reais.

As provas do concurso acontecem até 120 dias após o encerramento das inscrições. São quatro etapas: provas escrita, didática, prática e a defesa de memorial. Os profissionais ainda preenchem a prova de títulos, de caráter classificatório.

Prefeitura de Maracaju (MS)

A prefeitura está selecionando profissionais de nível fundamental incompleto até o superior. As inscrições encerram-se no dia 27 de setembro no site da Fapec.

Para participar, os candidatos precisam realizar o pagamento da taxa de inscrição, que varia de 80 a 160 reais. As vagas abrangem as carreiras de biomédico, engenheiro, médico, professor, mas também há vagas para auxiliares de serviço, oficiais de cozinha, entre outros.

Duas provas serão obrigatórias para todos os candidatos: a objetiva escrita e a prova de títulos, de caráter classificatório. Quem concorrer aos cargos de orientador social e pedagogo social ainda realiza uma avaliação psicológica.

Os locais e horários das provas serão publicados no site da Fapec. Enquanto isso, confira no edital o conteúdo programático das provas.

O salário dos aprovados varia entre 978 e 7.623,90 reais. Estão abertas 390 vagas.

Secretaria de Estado da Saúde de Pernambuco

O órgão está selecionando mil profissionais para os cargos de assistente de saúde, analista em saúde, médico e fiscal de vigilância sanitária. As inscrições vão até o dia 29 de setembro no site do Instituto AOCP.

As vagas são voltadas à profissionais de nível médio e superior. É possível candidatar-se em mais de uma vaga, desde que as provas das especialidades escolhidas ocorram em dias diferentes. Os salários variam de 954 a 9.326,57 reais.

A taxa de inscrição é de 40 reais para vagas de nível médio e de 60 reais para as de nível superior. Durante o processo seletivo, candidatos ao cargo de assistente em saúde realizam apenas uma prova objetiva. Os demais são submetidos a uma avaliação de títulos.

Secretaria da Fazenda do Estado de Santa Catarina

O órgão está com as inscrições abertas para seu concurso público até o dia 10 de outubro. São 90 vagas para auditor-fiscal da Receita estadual – o salário é de 22.853,33 reais.

Para participar, além do pagamento da taxa de inscrição de 250 reais, o candidato precisa possuir graduação completa em qualquer área.

Durante a seleção, serão aplicadas três provas. Na primeira, há questões sobre língua portuguesa, raciocínio lógico e estatística, economia e finanças públicas, direito constitucional, administrativo, civil, empresarial e penal.

Os detalhes dos conteúdos cobrados na prova estão disponíveis no edital. Os exames serão aplicados entre 17 e 18 de novembro.

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

As inscrições permanecem abertas até o dia 17 de outubro no site da Faurgs. A universidade está selecionando profissionais para os cargos de administrador, analista de tecnologia da informação, médico e técnicos de laboratório, agropecuária, audiovisual, contabilidade, eletrônica e tecnologia da informação.

As taxas de inscrição chegam a 120 reais, de acordo com o cargo. Os candidatos também podem realizar sua inscrição na sede da Faurgs, em Porto Alegre. As provas estão marcadas para acontecer no dia 9 de dezembro.

A remuneração é de até 4.180,66 reais. São 20 vagas disponíveis. No edital, o candidato encontra conteúdos que podem ser cobrados na prova.

Câmara Municipal de Santo André (SP)

As inscrições para a Câmara Municipal de Santo André estão abertas até o dia 18 de outubro. É possível candidatar-se no site do IBAM.

Há vagas para profissionais de nível fundamental e superior. Entre os cargos estão motorista do legislativo, procurador, controlador interno e técnicos legislativos especializados em várias áreas, entre elas ciências contábeis, gestão de pessoas e design gráfico.

As taxas de inscrição variam entre 45 e 81 reais. São 28 vagas disponíveis.

As provas objetivos, para todos os candidatos, têm caráter eliminatório. A prova prática será realizada apenas para o cargo de técnico legislativo em som e imagem. Já a prova de títulos, classificatória, será aplicada para o cargo de procurador.

No edital, é possível verificar a grade de conteúdos da prova e outros detalhes, como a quantidade de questões.

Prefeitura de Timóteo (MG)

Os interessados podem candidatar-se até o dia 19 de outubro no site da Imam. Há vagas para profissionais de nível fundamental, médio e superior.

A remuneração varia entre 954 a 11.140,10 reais, de acordo com o cargo. Médicos, por exemplo, recebem o maior vencimento. A Prefeitura de Timóteo também contratará monitores de transporte, agentes comunitários de saúde, professores, técnico de enfermagem e outros.

Para participar, os candidatos pagam a taxa de inscrição de até 100 reais. As provas serão aplicadas nos dias 24 e 25 de novembro. Os participantes realizam a prova objetiva de conhecimentos gerais e específicos – de acordo com o cargo, o profissional também preenche uma prova de redação e de títulos.

É possível conferir as atribuições de cada cargo e o conteúdo das provas no edital. São 438 vagas.

Prefeitura de Praia Grande (SP)

A Prefeitura de Praia Grande está recebendo inscrições para seu concurso público até o dia 25 de outubro. Há vagas para borracheiros, cuidadores, eletricistas, educador físico, médico, pedreiro e professores. São 91 vagas.

A taxa de inscrição varia entre 65 e 90 reais. Para alguns cargos, basta ser alfabetizado. Todos os candidatos realizam as provas objetivas (confira a grade de conteúdos no edital). Uma prova prática será aplicada para os cargos de borracheiro, eletricista e pedreiro. Professores passam pela prova de títulos.

Os salários podem chegar a 15.000 reais.

Prefeitura de Campo Largo (PR)

A prefeitura está com as inscrições abertas para seu concurso público até o dia 29 de outubro. Há vagas para candidatos de nível médio, técnico e superior.

A candidatura pode ser realizada no site do órgão. Os salários vão de 1.256,21 e 15.533,66 reais – o valor da remuneração reflete no valor de inscrição, que pode chegar a 125 reais.

Após a inscrição, todos os candidatos realizam uma prova objetiva de conhecimentos gerais e específicos. As etapas seguintes variam de acordo com o cargo. Será possível verificar o local de prova a partir do dia 19 de novembro na internet.

No edital, a Prefeitura de Campo Largo ainda disponibiliza uma grade de conteúdos que podem ser abordadas na prova. Ao todo, são 238 vagas para agente comunitário de saúde, médicos, professores e outros.