Ações do Magazine Luiza disparam após melhor resultado dos últimos 5 anos

As ações do Magazine Luiza tinham uma alta de 7,04% — cotadas a 147,82 reais — por volta das 13h desta terça-feira. O desempenho era influenciado pelo excelente resultado financeiro da companhia, que registrou um lucro líquido de 140,7 milhões de reais no segundo trimestre do ano, o melhor resultado trimestral dos últimos cinco anos.

Em seu relatório de resultados, o grupo destaca o crescimento de 66% nas vendas do e-commerce e a campanha de venda de TVs para a Copa, batizada de ‘Sai, zica’, que incentivou a troca do aparelho.

“Na categoria de imagem (televisores), dobramos o nosso market share em comparação à Copa do Mundo de 2014 e crescemos mais que o dobro do mercado no primeiro semestre deste ano”, afirma o Magazine Luiza.

Na mensagem da diretoria, o grupo diz que tomou medidas para driblar os efeitos da greve dos caminhoneiros sobre a entrega de produtos. “Pensando nas expectativas dos nossos clientes, aumentamos os prazos de entrega para os novos pedidos; lançamos a campanha ‘Vale a pena esperar’, e oferecemos frete grátis para os clientes que comprassem no período e esperariam um pouco mais pela entrega dos produtos; enviamos milhares de mensagens para os clientes com os novos prazos para os pedidos em rotas de entrega; direcionamos as campanhas de marketing para os produtos com estoque disponível nas lojas.”

O desempenho das ações do Magazine Luiza impactaram na bolsa brasileira Às 13h05, o Ibovespa subia 0,57% a 81.511,96 pontos.