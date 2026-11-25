O encontro entre o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva e Luiz (PT), e o presidente do conselho de administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi, alimentou especulações do mercado financeiro sobre uma possível indicação do banqueiro ao Ministério da Fazenda no próximo mandato. A conversa, porém, não representa confirmação de convite ou de avanço nas negociações para o cargo. O encontro no Palácio da Alvorada, que ocorreu fora da agenda oficial, bastou para incluir o executivo do Bradesco na lista de cotados.

A interlocução entre Lula e Trabuco é antiga e não se restringe a discussões sobre a composição do governo. O banqueiro já participou de reuniões com o presidente e com empresários para tratar de temas econômicos em várias ocasiões. Em 2023, por exemplo, esteve no “conselhão”, encontro feito por Lula com representantes do setor privado.

O banqueiro também já foi cotado para a Fazenda em 2014, durante a transição para o segundo mandato de Dilma Rousseff. Na ocasião, recusou o convite para assumir o ministério e indicou Joaquim Levy, então executivo do Bradesco, para o posto. Levy acabou escolhido, mas deixou a pasta em dezembro de 2015, 2015, após um ano difícil, em que suas propostas para um ajuste fiscal foram sabotadas pelo próprio governo. E o país então mergulhou de vez na recessão.

O paralelo entre o início do segundo mandato de Dilma e as perspectivas do quarto governo Lula é evidente. Assim como hoje, naquele momento, a presidente enfrentava uma grave crise de confiança do mercado, que via com preocupação da piora das contas públicas. Como se sabe, Dilma havia implantado a chamada “nova matriz econômica” – um conjunto de medidas baseada no aumento de gastos e no intervencionismo estatal para impulsionar a economia. Naquela época, Trabuco era visto pelo Palácio do Planalto como um nome capaz de emprestar credibilidade para a segunda temporada de Dilma na presidência.

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O mesmo ocorre agora. Durante o terceiro mandato de Lula, a dívida pública disparou do equivalente a 72% do produto interno bruto para 83% e o próprio Ministério do Planejamento admite que ela chegará a quase 90% em meados do quarto mandato. Contar com um nome respeitado pelo mercado seria uma forma de Lula sinalizar de que, desta vez, será mais responsável com o dinheiro público. Até o momento, porém, o presidente não deu nenhum sinal de quem será o escolhido – o que apenas alimenta as especulações e deixa o mercado à mercê da boataria – e de quem pode lucrar com ela.