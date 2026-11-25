A sinalização dada por Fernando Haddad de que não deve compor a Esplanada dos Ministérios no próximo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva aumenta as chances de o ministro da Fazenda, Dario Durigan, permanecer à frente da pasta.

Ontem, o ex-ministro se reuniu com o mandatário e sinalizou que pretende voltar a dar aulas. Rechaçou a oferta do ex-chefe de ficar à frente da secretaria extraordinária de investimentos estratégicos. Ele alertou, inclusive, que a nova estrutura, que seria criada para acomodá-lo, esvaziaria a Fazenda e a Casa Civil.

Internamente, a avaliação é que a recusa de Haddad fortalece Durigan, porque, por serem muito próximos, muitos reclamariam caso ambos ficassem com cargos estratégicos no novo mandato de Lula.

Por outro lado, fontes do entorno de Durigan avaliam que o chefe da equipe econômica pode rejeitar uma eventual permanência justamente por não ter como trabalhar em composição com seu antecessor – ele desejaria reeditar a dobradinha.

Continua após a publicidade

Além de seu nome, o vice-presidente Geraldo Alckmin, o governador reeleito do Piauí, Rafael Fonteles, e o presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, aparecem como figuras competitivas para estar à frente da Fazenda a partir do ano que vem.

A expectativa é que o anúncio ocorra nos próximos dias. O objetivo de Lula é enviar acenos ao mercado, que, apesar do avanço do PLP do ajuste fiscal no Congresso, segue reticente em relação ao Palácio do Planalto.

Continua após a publicidade

Na segunda-feira, Trabuco se reuniu com Lula, em encontro fora da agenda oficial. Ambos conversaram sobre conjuntura e sobre como o mercado financeiro tem lido as ações da gestão petista após a reeleição, especialmente as medidas econômicas.

Em caráter reservado, aliados do presidente reconhecem que Trabuco está cotado, mas ponderam que é preciso calcular como parte do eleitorado, que ficou desgostosa com as medidas fiscais, receberia a entrada de um banqueiro no coração do caixa do país.

Continua após a publicidade

O caso de Fontelles, por sua vez, também divide opiniões. As articulações feitas pelo piauiense para tentar viabilizar um caminho para assumir a missão sem precisar renunciar totalmente do posto para o qual foi eleito foram mal vistas.

Já Alckmin seria considerado um bom nome, em função da relação de confiança entre o presidente e ele, mas o acúmulo de funções sendo vice-presidente – que assume o comando do Executivo em momentos de ausência do titular – e chefe da Fazenda é classificado como “inadministrável”.