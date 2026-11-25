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O Ibovespa disparou impulsionado por rumores de que Luiz Carlos Trabuco, presidente do conselho do Bradesco, estaria cotado para o Ministério da Fazenda. O banqueiro teve encontro reservado com Lula, gerando otimismo no mercado diante da expectativa de uma condução técnica na economia.

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O Ibovespa acelerou a alta nesta quarta-feira, 25, após o mercado se empolgar com boatos de que Luiz Carlos Trabuco Cappi, presidente do conselho de administração do Bradesco, estaria entre os cotados para assumir o Ministério da Fazenda. Por volta das 16h30, o índice subia 1,71%, aos 166.942,13 pontos. Procurado, o Bradesco afirmou que não vai comentar o assunto.

É preciso ressaltar, porém, que nenhuma fonte oficial confirma que o banqueiro seria considerado para o cargo. A origem dos rumores é a notícia de que Trabuco se reuniu com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na segunda-feira, 23. O compromisso não consta na agenda oficial do mandatário. Questionado sobre o encontro, o banco disse não ter informação sobre a reunião. Segundo apuração do Radar, Trabuco aparece entre os nomes “competitivos” para comandar a Fazenda a partir do próximo ano.

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A escolha do próximo ministro da Fazenda segue indefinida. A única certeza, segundo apuração do Radar, é que Fernando Haddad, que deixou a Fazenda em março para concorrer ao governo paulista nas eleições de outubro a pedido de Lula, não deve integrar a Esplanada dos Ministérios no próximo governo.

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Na terça-feira, 24, Haddad se reuniu com o presidente e sinalizou que pretende voltar a dar aulas. Ele também rejeitou a proposta de assumir a Secretaria Extraordinária de Investimentos Estratégicos, estrutura que seria criada para acomodá-lo. O ex-ministro alertou que a iniciativa poderia esvaziar as atribuições da Fazenda e da Casa Civil.

Para Leonardo Brito, economista e gestor de investimentos da Olimpo, o nome de Trabuco como ministro da Fazenda seria positivo para o mercado, ao sinalizar uma condução mais técnica e pragmática da política econômica.

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“Sua eventual nomeação poderia fortalecer a interlocução com o setor privado, conferir maior credibilidade à agenda de ajuste fiscal e funcionar como uma âncora para as expectativas”, diz. “Esse movimento tenderia a reduzir a percepção de risco e favorecer uma reação positiva dos ativos brasileiros, com potencial de valorização da Bolsa e de apreciação do real frente ao dólar.”

É preciso lembrar também que Trabuco é um interlocutor de Lula para questões de economia e já foi cotado, em outras ocasiões, para assumir um ministério da área. Em novembro de 2014, por exemplo, o banqueiro foi formalmente convidado pela então presidente reeleita Dilma Rousseff para chefiar a Fazenda. O paralelo com o cenário atual é evidente. Assim como hoje, naquele momento, Dilma enfrentava uma crise de confiança do mercado após abandonar a austeridade fiscal e implantar o que ficou conhecido como “nova matriz econômica”, baseada no aumento dos gastos públicos para estimular a economia.

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Na ocasião, Trabuco, então presidente executivo do Bradesco, recusou o convite, alegando que o banco vivia um momento delicado de transição de comando – o então presidente do conselho de administração, Lázaro Brandão, estava prestes a deixar o cargo que viria a ser ocupado posteriormente por Trabuco. No fim, Joaquim Levy assumiu a Fazenda com a missão de promover um ajuste fiscal.