35% dos brasileiros já começaram fazer pesquisas para a Black Friday

Os brasileiros já começaram a se preparar para as compras na Black Friday, que neste ano cai em 23 de novembro. Pesquisa realizada pelo Google mostra que 35% das pessoas já estão pesquisando sobre os produtos que pretendem comprar na promoção.

De acordo com o levantamento, as categorias preferidas pelos consumidores até o momento são as de eletrônicos, smartphones, eletrodomésticos, moda e beleza, além de móveis.

As buscas sobre Black Friday nos meses de agosto, setembro e outubro já estão 14% maiores que em igual período de 2017.

De acordo com a pesquisa, os consumidores estão dispostos a antecipar suas compras na Black Friday se encontrarem ofertas e benefícios, como frete grátis, descontos, entrega rápida e melhores condições de pagamento.

O comércio eletrônico deve faturar 2,43 bilhões de reais durante a Black Friday de 2018, segundo estimativa da Ebit|Nielsen. Esse valor representa um crescimento de 15% em relação a 2017. O número de pedidos pode registrar uma expansão de 6,4%, passando de 3,76 milhões para 4 milhões. O valor médio das compras deve ficar em 607,50 reais, uma alta de 8%.

De acordo com a pesquisa, 46% dos consumidores pretendem fazer suas aquisições na sexta-feira (23). Outros 22% preferem comprar entre os dias 24 e 30 de novembro. Uma parte (13%) diz que prefere garimpar promoções pré-Black Friday entre os dias 16 e 22 de novembro.