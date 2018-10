Black Friday este ano deve movimento 2,4 bilhões de reais

A Black Friday deste ano, marcada para 23 de novembro, deve movimentar 2,43 bilhões de reais, de acordo com levantamento da Ebit/Nielsen. O valor é 15% acima do observado em 2017. O número reflete as estimativas para crescimento no volume de itens comercializados, quatro milhões, e no valor médio das vendas, 607,5 reais.

Segundo a Ebit/Niesel, a Black Friday se consolida como um evento do comércio eletrônico. No ano passado, aproximadamente 52% das compras foram feitas por meio de canais eletrônicos. Atualmente, o evento perde apenas para o Natal como a principal data do e-commerce.

Enquanto que as compras que precederam o Natal somaram nove bilhões de reais no ano passado, as da Black Friday somara 2,11 bilhões de reais. Apesar da proximidade entre datas, Apesar da proximidade com o Natal, ela não representa perigo para as vendas de dezembro, já é, majoritariamente, usada para compras de uso próprio. Apenas 26% das pessoas disseram que pretendem comprar algo para a família e 20% para dar de presente.

De acordo com dados do Google, cerca de 70% dos consumidores brasileiros devem fazer ao menos uma compra na ocasião.

“A data cada vez mais se consolida e o consumidor até aguarda o evento. Hoje, há um represamento de vendas nas datas próximas à Black Friday. Por exemplo: se o consumidor quer comprar um tênis, ele segura até o evento”, diz Keine Monteiro, head de inteligência e operações da Nielsen.

Um dos fatores que pesam sobre a data é a credibilidade das promoções. Nos primeiros anos de realização da Black Friday no Brasil, alguns participantes abusaram, o que gerou a alcunha de “Black Fraude”. A brincadeira jocosa sobre “tudo pela metade do dobro” pegou.

Isso forçou empresas e entidades envolvidas com o evento a trabalhar a imagem da Black Friday no país. Os resultados têm aparecido. O levantamento da Ebit/Niesel aponta que o número de pessoas que não pretendem comprar durante a Black Friday por não confiarem que existam descontos de fato, diminuiu de 38%, em 2017, para 35%.

“Temos um selo de certificação, que ranqueia como bronze, prata, ouro ou diamante. Há opiniões de outros consumidores. Outra ferramenta que o e-commerce oferece é a ferramenta de histórico de preços”, diz Monteiro. “Os consumidores conseguem identificar se aquela loja é boa para efetuar a compra. A própria internet excluiu diversas ofertas fraudulentas.”