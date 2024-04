Lacta cresce mais de 50% em vendas nos canais digitais durante Páscoa 2024

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Os dados ainda são preliminares e podem crescer ainda mais, mas o balanço apresentado pela Mondelez Brasil na semana seguinte à Páscoa aponta crescimento superior a 50% no volume de vendas nos canais digitais em comparação com 2023, conforme antecipado com exclusividade para a coluna GENTE. O desempenho é resultado de um plano ambicioso de crescimento online iniciado em 2021 e impulsionado, principalmente, durante o período de Páscoa.

“Crescer no ambiente digital é uma prioridade e faz parte dos pilares estratégicos da companhia, por isso investimos em nossos canais e parceiros de e-commerce. Em quatro anos, triplicamos nosso faturamento e trabalhamos para fechar 2024 com o dobro de penetração na categoria de chocolates”, explica a diretora de E-Commerce da Mondelez Brasil, dona de Lacta, Lívia Seabra.

A Páscoa deste ano foi, sem dúvida, uma prova de que a marca está no caminho certo quando o assunto é estratégia e parcerias. “Para conseguir atender todos os perfis e jornadas durante a Páscoa, existe um esforço constante de pesquisa das tendências de compra e de consumo. Voltamos nosso olhar tanto para o off quanto para o on-line, o que nos permite alcançar nosso consumidor independente do canal de compra”, indica a diretora de Marketing de Chocolates da Mondelez Brasil, Fabiola Menezes.

Considerado o maior player de e-commerce para a Páscoa no país, Americanas é uma das principais parceiras Lacta em eventos sazonais. Em 2024, a marca alcançou o melhor desempenho nos 40 anos de história com a varejista. “Comparando o volume de vendas com a Páscoa passada, conseguimos crescer 230%”, pontua Lívia.

Neste ano, a marca vendeu, pela primeira vez e de forma exclusiva, os ovos Tripla Camada nas plataformas Amazon, Magalu e Mercado Livre. As três empresas também incluíram no catálogo outros produtos de chocolate, como caixas de variedades, barras e wafers. “Nesses players, triplicamos nosso resultado e alcançamos volume de vendas 217% maior quando comparado à Páscoa passada”, pontua a diretora de E-commerce.