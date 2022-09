Vencedor do Nobel de Economia vai palestrar em São Paulo

Um dos vencedores do prêmio Nobel de Economia do ano passado, David Card, estará no Brasil neste mês. Na próxima terça-feira, dia 20, o economista vai palestrar no Insper, em São Paulo, junto com a professora de economia de Yale Pinelopi Goldberg sobre as instituições do mercado de trabalho e a informalidade na América Latina. A iniciativa é coordenada por Sérgio Firpo, economista e professor titular do instituto.

“As economias latino-americanas vêm há anos apresentando baixo crescimento e estagnação da produtividade, aliados aos altos níveis de desigualdade de renda”, analisa Firpo. “O nosso propósito é fomentar o debate de qualidade com os pesquisadores mais respeitados do segmento para analisarmos o passado, buscando onde os erros se estabeleceram, para construir um novo futuro para a região”, complementa.

O encontro de economistas também contará com a presença do ex-presidente do Banco Central e atual diretor do Departamento do Hemisfério Ocidental do FMI, Ilan Goldfajn, o integrante do Programa de Economia e Desenvolvimento Global da Brookings Institution, Santiago Levy, e o pesquisador do Centro de Política Energética Global da Escola de Relações Internacionais e Públicas da Universidade Columbia e ex-ministro de finanças e crédito público da Colômbia, Mauricio Cárdenas.

Ao longo do dia 20, o auditório do Insper em São Paulo vai receber duas conferências e uma mesa redonda, das 10h às 19h30.

Continua após a publicidade