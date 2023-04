Lira confirma deputado do PP como relator do arcabouço fiscal

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), acaba de confirmar o nome do deputado Claudio Cajado (PP-BA) como relator do projeto do arcabouço fiscal na Casa.

Pelo Twitter, Lira disse que o anúncio ocorreu “com a celeridade que o país exige”. Ele havia prometido informar nesta quarta o relator da proposta, enviada por Lula ao Congresso no dia anterior.

“Reafirmo aqui nosso compromisso com o amplo debate na apreciação da matéria”, afirmou o chefe da Câmara.

Cajado foi vice-líder do governo Jair Bolsonaro no Congresso e fez campanha pela reeleição do ex-presidente. Ele também foi presidente interino do PP enquanto o senador Ciro Nogueira se licenciou para chefiar a Casa Civil.