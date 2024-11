Faturamento do varejo tem primeira alta em sete meses, aponta Cielo

O faturamento do varejo cresceu 1,2% em outubro, descontada a inflação, em comparação com o mesmo mês do ano passado, de acordo com o Índice Cielo do Varejo Ampliado. Essa foi a primeira alta registrada pelo ICVA em sete meses.

Os três macrossetores do varejo analisados pela Cielo tiveram aumentos: Serviços (4,7%), Bens Não Duráveis (0,4%) e Bens Duráveis e Semiduráveis (0,1%).

“O resultado positivo de outubro, que interrompe uma série de quedas, teve como destaque o segmento de Transporte e Turismo. A baixa nos preços das passagens aéreas e a estabilização dos preços dos combustíveis contribuíram para a variação positiva. Segmentos relacionados ao Dia das Crianças também colaboraram para a alta, como Recreação e Lazer e Presenteáveis em geral”, afirmou Carlos Alves, vice-presidente de Tecnologia e Negócios da Cielo.

Foi o primeiro resultado positivo dos últimos meses. Em agosto, por exemplo, o faturamento do varejo caiu 0,2%, ocasião em que as vendas dos macrossetores de Serviços e Bens Duráveis caíram 3,5% e 0,5%, respectivamente, enquanto o de Bens Não Duráveis teve alta de 1,0%.

Continua após a publicidade

Em setembro, nova queda. Desta vez, de 3,3%, com recuo de 4,5% no faturamento de Bens Duráveis e Semiduráveis, enquanto o de Serviços caiu 3,6% e o de Bens Não Duráveis, de 2,9%.

Desde fevereiro o varejo não registra crescimento. Naquele mês, o faturamento das vendas subiu 0,5%, puxado pelo setor de Bens Não Duráveis.