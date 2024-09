Faturamento do varejo cai 0,2% em agosto, segundo a Cielo

O faturamento do varejo em agosto caiu 0,2%, descontada a inflação, em comparação com o mesmo mês de 2023, de acordo com o Índice Cielo do Varejo Ampliado. Desde fevereiro o varejo não registra crescimento.

As vendas dos macrossetores de Serviços e Bens Duráveis caíram 3,5% e 0,5%, respectivamente. Já Bens Não Duráveis teve alta de 1,0%.

O resultado do varejo só não foi mais negativo por causa das comemorações do Dia dos Pais.

“Segmentos presenteáveis, como Varejo Alimentício Especializado e Móveis, Eletro e Depto, apresentaram alta no mês e é possível inferir que o resultado esteja relacionado com a data”, diz Carlos Alves, vice-presidente de Tecnologia e Negócios da Cielo.

“Já o setor de Supermercados e Hipermercados, favorecido pela deflação observada pelo segundo mês consecutivo, também amenizou a queda do varejo. Como o desempenho desse segmento foi acima de Bares e Restaurantes, é possível supor que as famílias preferiram comemorar o Dia dos Pais em casa”, diz Alves.