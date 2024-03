Varejo cresce 0,5% em fevereiro, segundo a Cielo

As vendas no varejo subiram 0,5% em fevereiro, no comparativo com o mesmo mês do ano passado — descontada a inflação –, segundo o Índice Cielo do Varejo Ampliado.

O setor de Bens Não Duráveis foi o principal responsável pela alta. O fato de fevereiro deste ano ter contado com um dia a mais interferiu positivamente no resultado.

De acordo com Carlos Alves, vice-presidente de Tecnologia e Negócios da companhia, os segmentos de Varejo Alimentício Especializado e Hipermercados e Supermercados foram os que mais contribuíram para o aumento das vendas.

“Há indícios de que as compras de chocolates e doces destinados à Páscoa foram antecipadas, o que pode ter puxado o comércio em fevereiro”, diz.