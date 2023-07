Chegada da BYD à Bahia vai ter grande festa com show do Olodum

O governo da Bahia prepara grande festa para receber a montadora chinesa BYD nesta terça-feira, quando será anunciado oficialmente a instalação de uma fábrica de veículos elétricos no Estado — no lugar da antiga planta da Ford em Camaçari, a 50 km de Salvador.

O evento vai acontecer no Farol da Barra, na capital baiana, com várias atrações locais — entre elas um show do Olodum. O valor do investimento total da empresa no empreendimento deverá ser anunciado nesta ocasião.

Na quarta-feira passada, o presidente Lula recebeu CEO no Brasil e a vice-presidente global da BYD, Tyler e Stella Li, no Palácio do Planalto. O encontro foi articulado pelo conselheiro da empresa e ex-ministro das Cidades, Alexandre Baldy, junto com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, e o senador Jaques Wagner (PT-BA).

Na reunião, os executivos convidaram Lula a participar da cerimônia em Salvador, mas o presidente viaja no fim da tarde desta segunda para Puerto Iguazú, na Argentina, onde ocorre a Cúpula do Mercosul.

