Vinícola chilena faz aporte milionário em produção de baixo teor alcoólico

A vinícola chilena Concha y Toro, dona da marca Casillero del Diablo, uma das líderes de mercado, decidiu apostar em um novo tipo de produto. A empresa está lançando sua linha Belight, com dois rótulos de baixo teor alcoólico e com menos calorias. A empreitada demandou um investimento de mais de 1 milhão de reais para a produção dos novos modelos, um Rosé (58 calorias por taça) e um Sauvignon Blanc (52 calorias por taça). Cerca de 50 mil garrafas chegarão em breve às gôndolas brasileiras. A vertente Belight chega ao mercado com 8,5% de teor alcoólico, menor porcentagem se comparado com os demais vinhos e destilados no mercado, possuindo até 42% menos calorias e 32% menos álcool que suas versões regulares. Segundo o diretor de marketing da Concha y Toro no Brasil, Pietro Capuzzi, o objetivo com a chegada dos produtos no mercado é atender às novas demandas de consumo.

