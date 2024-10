Galípolo deve ter gestão similar à de Campos Neto no BC, diz João Savignon

VEJA Mercado | 08 de outubro de 2024.

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em baixa na manhã desta terça-feira, 8. O economista Gabriel Galípolo, indicado pelo governo federal à presidência do Banco Central a partir de janeiro de 2025, participa de sabatina no Senado Federal nesta terça-feira. A etapa é obrigatória e a indicação vai à votação em plenário ainda hoje para o atual diretor de política monetária do BC ter seu nome confirmado à frente da instituição no ano que vem. A expectativa é por uma aprovação tranquila e sem sustos. Galípolo seu reuniu com senadores nas últimas semanas e seu nome tem sido elogiado internamente. Na Faria Lima, a expectativa é por uma continuidade da gestão de Roberto Campos Neto.

Nos mercados, o petróleo continua em alta e ultrapassou a marca dos 80 dólares por barril. Os preços dos combustíveis no Brasil já estão abaixo da chamada paridade internacional e precisariam ser reajustados pela Petrobras de acordo com os parâmetros externos. Quem ganha com esse cenário é o setor petroleiro, com empresas de capital aberto em franca valorização e sustentando os ganhos do índice Ibovespa.

Novos dados de inflação no Brasil e nos Estados Unidos nos próximos dias também prometem medir a temperatura dos juros e movimentar a bolsa de valores e a cotação do dólar comercial. Diego Gimenes entrevista João Savignon, chefe de pesquisa macroeconômica da Kínitro Capital. O VEJA Mercado é transmitido de segunda a sexta, ao vivo no YouTube, Facebook, LinkedIn e VEJA+, a partir das 10h.

