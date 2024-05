É exagero crer que Petrobras vai voltar à década passada, diz Carlos Paiva

VEJA Mercado | 24 de maio de 2024.

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em alta na manhã desta sexta-feira, 24. O governo Lula está dividido em relação à taxação das importações de até 50 dólares. A medida atingiria em cheio varejistas como Shein e Shopee e poderia desagradar a classe média, pressionando ainda mais a aprovação do presidente Lula em um ano eleitoral. O ministério da Fazenda defende a taxação e a melhora da competitividade entre o varejo estrangeiro e o local, mas a ala política do governo teme desagradar seu eleitorado. O presidente Lula já avisou em conversa com jornalistas que a eventual aprovação da medida provavelmente seria vetada por ele. A Câmara adiou a votação sobre o tema depois do bate-boca entre o ministro Haddad e o deputado Kim Kataguiri.

A Petrobras deve chancelar nesta sexta-feira a eleição de Magda Chambriard para a presidência da estatal. No exterior, o balanço surpreendente da Nvidia reverteu o humor do mercado depois da sinalização de juros altos por mais tempo dada pelo Federal Reserve (Fed), o Banco Central americano. A companhia lucrou 15 bilhões de dólares no primeiro trimestre, alta de 628% na base anual. Diego Gimenes entrevista Carlos Eduardo Ferreira, estrategista da Constância Investimentos. O VEJA Mercado é transmitido de segunda a sexta, ao vivo no YouTube e no Facebook, a partir das 10h.

