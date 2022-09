União tem 18 estatais deficitárias — na mira de Lula em debate

Durante o debate promovido pela TV Globo, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi indagado sobre o que faria com estatais deficitárias em embate travado com a candidata do MDB, Simone Tebet. O ex-presidente afirmou que estatais dependentes do Tesouro ‘não deveriam nem existir’. “Nem deve existir. Vou fortalecer o BNDES, o Banco do Brasil, o Basa. Agora, se tem uma estatal que não sirva para nada, acabou”, disse o ex-presidente. Segundo dados do Ministério da Economia, a União tem 155 estatais federais — dessas, 48 sob controle direto e 107 sob controle indireto. Das totalmente nas mãos do Estado, 18 empresas são dependentes de recursos do Tesouro para serem mantidas. No início do governo de Jair Bolsonaro (PL), o ministro da Economia, Paulo Guedes, prometeu — além de dar vazão às privatizações — extinguir 50 empresas num prazo entre três e cinco meses. Não ocorreu.

