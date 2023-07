Tributária: “Não é possível ver quem vai pagar mais ou menos”, diz Canado

VEJA Mercado em vídeo | 5 de julho.

As bolsas europeias e os futuros americanos negociam em baixa na manhã desta quarta-feira, 5. No campo internacional, a ata da última reunião do banco central americano será divulgada nesta tarde e pode dar pistas sobre a postura da entidade nos próximos meses. No Brasil, as pautas econômicas ainda não destravaram no Congresso e podem ficar para agosto.

Vanessa Canado, advogada e ex-assessora especial de reforma tributária, é uma das entrevistadas desta edição do VEJA Mercado. Ela comenta sobre os temores de aumento na carga de impostos depois da reforma e afirma que ainda não é possível dizer quem deve pagar mais ou menos tributos diante das possíveis mudanças.

