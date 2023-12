Relator diz que votar contra a taxação de apostas é defender clandestinos

A regulamentação e taxação das apostas esportivas deve ser a primeira matéria do arcabouço arrecadatório do ministro Fernando Haddad a avançar nesta semana, decisiva para as contas públicas de 2024 — a menos de duas semanas do recesso que encerra os trabalhos dos deputados neste ano. A taxação das apostas deve ser aprovada nos moldes do relatório, de autoria do senador Angelo Coronel (PSD-BA), na tarde desta terça-feira, 12, apesar da resistência do bloco evangélico de parlamentares.

O relator diz ao Radar Econômico que o clima para a aprovação da medida está tranquilo e cutuca opositores. “Acredito que, na hora do voto, nenhum senador vai querer se posicionar contra, porque quem se posicionar contra não está sendo favorável ao jogo, está sendo favorável à clandestinidade, que é o que nós queremos coibir”, diz à coluna. Se enfim aprovada, a regulamentação dessa atividade econômica pode trazer cerca de dois bilhões de reais aos cofres públicos em 2024, contribuindo para a aproximação do resultado primário com a meta da Fazenda.

Siga o Radar Econômico no Twitter