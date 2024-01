Refit pagará R$ 150 milhões ao estado do Rio de Janeiro para abater dívida

A refinaria fluminense Refit, antiga Refinaria de Manguinhos, desembolsou 150 milhões de reais nesta quarta-feira, 31, para pagar a primeira parcela de um procedimento que visa quitar seu passivo tributário com o estado do Rio de Janeiro. Após anos de desentendimentos entre as partes, a companhia solicitou adesão ao parcelamento especial em agosto de 2023 e teve resposta positiva do governo estadual.

Procurada pelo Radar Econômico, a Refit afirmou que eventuais avanços importantes relacionados a discussões com entes públicos serão oportunamente comunicados ao mercado. O governo do Rio de Janeiro não se manifestou. A coluna apurou que a confirmação deve ser feita pela empresa em comunicado ao mercado ainda nesta quarta-feira, 31.

