Rappi usa o Uber Eats para tentar acabar com exclusividade do iFood

O Rappi aproveitou o anúncio do Uber de que vai abandonar seu negócio de delivery de restaurantes, o Uber Eats, para tentar acabar de vez com os contratos de exclusividade que o iFood ainda tem com restaurantes. A empresa diz que o Uber Eats está encerrando atividades por culpa do iFood, que estaria minando a concorrência do setor com seus acordos de exclusividade com restaurantes. O pedido do Rappi foi feito no processo aberto pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), que investiga violação de concorrência por parte dos aplicativos de delivery. Logo no início do processo, o órgão exigiu o fim da exclusividade nos contratos novos do iFood, mas manteve a exclusividade de contratos antigos.

Para se contrapor ao novo pedido feito pelo Rappi, o iFood argumenta que o Rappi usa um argumento totalmente sem fundamento, já que o Uber estaria com uma estratégia de focar em supermercados e por isso encerrou o negócio de restaurantes, e que também ignora a grande quantidade de aplicativos que entraram em operação nos últimos anos.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.