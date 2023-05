Queda da inflação foi fator decisivo para prejuízo do Carrefour

A rede de supermercados Carrefour, proprietária também de marcas como Atacadão, Big e Sam’s Club, teve prejuízo de 112 milhões de reais no primeiro trimestre de 2023. É a primeira vez que a companhia fecha um trimestre no vermelho em quase quatro anos. A leitura de alguns analistas é que a desaceleração na inflação de alimentos observada desde meados de 2022 e intensificada em 2023 foi um fator decisivo para a consolidação do prejuízo do Carrefour. Há o entendimento de que o aumento da concorrência no setor de “atacarejo” também pressionou as margens e os números da empresa no período. Além disso, os custos de integração do Grupo Big ainda corroem uma parcela significativa do balanço. “O desempenho de vendas foi impactado negativamente pela desaceleração da inflação de alimentos, aumento do cenário competitivo no canal do atacarejo e uma base de comparação difícil no Atacadão”, avaliam os analistas da XP Investimentos.

