Os apelidos da antiga diretoria da Americanas para a fraude bilionária

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Capitaneada pelo ex-CEO Miguel Gutierrez, a antiga direção da Lojas Americanas, acusada pela fraude na empresa, tinha vários nomes para a operação. Enquanto no mercado o tal risco sacado — negado diversas vezes até o dia do escândalo — é conhecido por nomes como forfaiting ou confirming, entre os acusados a operação tinha outros vulgos. Alguns deles eram AF, de antecipação de fornecedores; VNDR, de vendor, como são chamados fornecedores em inglês; e, o mais irônico e criativo, OPA, de Operação Prorroga e Antecipa.

Para a primeira das reuniões do Comitê VNDR foram convidadas nove pessoas em 14 de junho de 2017. Ali, a periodicidade do encontro foi definida para todas as quartas-feiras, às 15 horas, na tal sala blindada.