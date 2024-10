Casa de apostas do Grupo Silvio Santos vai ao mercado por R$ 200 milhões

A plataforma de apostas Todos Querem Jogar (TQJ), investida do Grupo Silvio Santos (GSS) no mundo das bets, vai ao mercado em busca de novo sócio, com aporte de cerca de 200 milhões de reais. A Galapagos Capital será a assessora exclusiva da transação, assim como na operação em que o GSS entrou no capital da TQJ.

A TQJ solicitou ao Ministério da Fazenda o pedido de licença para operar no mercado de Apostas Esportivas & Jogos On-line e está preparando a sua entrada no mercado no primeiro semestre de 2025. A operadora anunciou a parceria estratégica com a OpenBet, líder global em tecnologia e serviços na indústria, que atende gigantes como FanDuel, Sky Bet, Draft Kings, BCLC, Hard Rock Digital e Betfair.