Os elogios da Febraban a medidas capitaneadas por Haddad

O presidente da Federação Brasileira de Bancos, a Febraban, Isaac Sidney, elogiou os ditames do novo arcabouço fiscal e afirmou que, com a medida, o Brasil poderá ter “estabilidade e até algum recuo da dívida pública em relação ao PIB”. “A equipe econômica sinalizou compromisso com a saúde das contas públicas, que é pressuposto de uma economia saudável”, disse ele durante o Lide Brazil Conference, realizado em Londres. Ele afirmou também que a Febraban vem tendo papel ativo nas discussões pela reforma tributária e elencou as alterações como uma das prioridades do país para baratear o custo do crédito.

“O novo governo e o Congresso têm sinalizado, de forma concreta, que canalizarão suas energias políticas para viabilizar a reforma tributária, o que é uma excelente notícia”, disse. “Entendo que as novas regras fiscais, que ainda precisam ser aprimoradas e aprovadas pelo Congresso, representam passo importante quando procuram combinar as prioridades sociais do país com o necessário controle dos gastos públicos”, afirmou.

