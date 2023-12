O resultado bilionário do aceno do Fed por menos juros em 2024

O Federal Reserve (Fed), o banco central americano, sinalizou cortes de juros mais altos do que o mercado esperava para o ano de 2024. A instituição bancou uma redução de 0,75 ponto percentual nas taxas ao longo do próximo ano, abrindo margem para três cortes de 0,25 ponto percentual. Atualmente, os juros básicos nos Estados Unidos estão no intervalo entre 5,25% e 5,5%. O mercado aposta que o primeiro corte deve acontecer já no próximo mês de março. O resultado prático desse aceno no Brasil foi uma forte entrada de capital externo na bolsa de valores.

A B3 informa que os estrangeiros aportaram 2,7 bilhões de reais na bolsa brasileira somente na última quinta-feira, 14, dia seguinte à reunião do Fed. A perspectiva de menos juros em 2024 aumentou o apetite dos investidores ao mercado de renda variável. Em dezembro, o saldo é positivo em 6,9 bilhões de reais. No acumulado do ano, os estrangeiros injetaram 34,3 bilhões de reais na bolsa.

