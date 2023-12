A mudança radical nas apostas do mercado após reunião do Fed

A última reunião do Federal Reserve (Fed), o banco central americano, renovou a dose de otimismo do mercado financeiro. A instituição manteve as taxas de juros locais no intervalo entre 5,25% e 5,5% ao ano, mas o comunicado e as pistas para o futuro foram recebidas com festa nas bolsas. O Ibovespa, no Brasil, e o Dow Jones, nos Estados Unidos, atingiram suas máximas históricas nos últimos dias. O Fed reconheceu que a atividade econômica americana teve forte desaceleração no terceiro trimestre e que a inflação diminuiu ao longo do ano. A instituição presidida por Jerome Powell mudou seu cronograma e, agora, projeta uma redução de 0,75 ponto percentual nos juros em 2024.

Em outras palavras, existe espaço para três cortes de 0,25 ponto percentual, e não mais dois, como o mercado esperava. O Fed Watch, monitor em tempo real que analisa a probabilidade das taxas de juros serem alteradas por meio de contratos futuros, registrou uma mudança radical de cenário. A chance de um corte de 0,25 ponto percentual nos juros americanos já na reunião de março subiu de 39,1% para 72%. Para a reunião de janeiro, a tendência é de manutenção das taxas.

