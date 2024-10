O produto brasileiro que encantou a comitiva de príncipe saudita

A comitiva do príncipe Fahad bin Mansour bin Nasser, da Árabia Saudita, ficou aficionada pelo refrigerante Guaraná durante visita ao Brasil na última semana. “Um dos melhores exemplos de negócio brasileiro que poderia funcionar perfeitamente na Arábia Saudita é aquela bebida que vocês têm aqui, o Guaraná”, diz o investidor Ahmed Mirghani Bim, que acompanhou o príncipe, ao Radar Econômico. Mirghani conta que os todos os sauditas que vieram ao Brasil em busca de oportunidades de negócio gostaram muito da bebida. “Estamos todos pensando: ‘por que não temos Guaraná no nosso país?’”. O investidor, que ainda não conta com uma empresa brasileira em seu portfólio, está atrás de uma reunião com representantes da Ambev, fabricante da bebida, para tirar a dúvida e propor a internacionalização.