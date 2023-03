O cenário dos sonhos que pode fazer a bolsa subir e o dólar cair

VEJA Mercado em vídeo | 8 de março.

A expectativa pelo novo arcabouço fiscal do Brasil cresceu na bolsa de valores. O índice Ibovespa e as cotações do dólar comercial se descolam do mau humor no mercado internacional. Os gestores desenham um “cenário dos sonhos” que pode destravar ainda mais valor nos ativos. Em caso de apresentação de um arcabouço crível, seguro e possível de ser cumprido, o mercado já especula cortes nas taxas de juros no médio prazo. O plano do governo para impressionar o Banco Central e as razões por trás do otimismo dos investidores são os assuntos do VEJA Mercado desta quarta-feira, 8.

