Minerva se mostra confiante em retomada de exportações após “vaca louca”

A Minerva, empresa de alimentos com atuação na comercialização de carne in natura, couros, derivados e exportação de gado vivo, se mostra confiante no reestabelecimento das exportações de carne bovina para a China. O ministério da Agricultura suspendeu as exportações depois da confirmação de um caso de “vaca louca” em um animal de 7 anos em Macapá, no Pará. A doença degenerativa afeta o sistema nervoso de animais bovinos, provocando demência, e pode levar à morte. A medida é praxe nesse tipo de situação em razão de um protocolo selado entre Brasil e China que prevê a suspensão automática das remessas quando algum caso é confirmado no país. As ações da Minerva tombaram 7,5% na última quarta-feira, 22.

Em comunicado aos seus acionistas, a Minerva tentou acalmar os ânimos e ressaltou que suas plantas no Uruguai e na Argentina vão atender a demanda chinesa sem prometer o seu relacionamento com clientes. Além disso, ressaltou que o caso confirmado é atípico e acredita na rápida normalização do cenário. “Importante salientar que, desde 2015, a Organização Mundial de Saúde Animal exclui a ocorrência de casos atípicos para efeitos do reconhecimento do status oficial de risco do país, sendo que a doença pode ocorrer de forma espontânea e esporádica em todas as populações de bovinos do mundo. Em função disso, a Minerva acredita que, tal qual em períodos anteriores, a suspensão das exportações brasileiras é temporária e deverá ser retomada em um curto espaço de tempo”, afirma em nota. Por volta das 13h30, os papéis da companhia tinham leve alta de 1,5%.

