McDonald’s: mesmo na retomada do presencial, rede cresce é no virtual

A Arcos Dourados, maior franquia de McDonald’s no mundo, reportou fortes resultados no primeiro trimestre de 2022 de acordo com os analistas do Credit Suisse. A receita líquida global da companhia foi de 787 milhões de dólares (3,9 bilhões de reais), um crescimento de 45% frente ao mesmo período de 2021, mas o que surpreendeu mesmo foi a parcela de vendas digitais, aquelas por delivery e aplicativos. Cerca de 40% do total de receitas vieram por esses meios, mesmo com o arrefecimento da pandemia mundo afora. “Embora o crescimento das vendas líquidas tenha ficado só um pouco acima do Burger King, o nível de lucratividade da empresa no país foi muito maior”, afirmaram os analistas em relatório. “Por fim, a empresa também imprimiu vendas digitais crescentes em termos nominais mesmo diante da recuperação do presencial”, concluíram. As ações da Arcos fecharam o dia em alta de 1,60% na bolsa de Nova York.

