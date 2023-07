Japão contraria norma internacional e pode prejudicar empresas brasileiras

O Japão suspendeu as importações de frango do estado de Santa Catarina — o segundo maior produtor da proteína no país. A medida acontece depois da confirmação de um caso de gripe aviária em uma ave doméstica no estado. Segundo as normas da Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA), contudo, os casos detectados em aves silvestres e domésticas não impactam o status sanitário do Brasil. A suspensão pelos japoneses é relevante porque o estado de Santa Catarina é responsável por 21% de todas as exportações de frango do país. Além disso, o Japão comprou 9% de toda a produção brasileira em 2022. “Este é o anúncio de maior impacto desde o primeiro caso da doença no Brasil”, dizem os analistas do BTG Pactual. O país registrou 62 casos em aves silvestres e outros 2 em aves domésticas. Nenhum caso em ave comercial foi reportado. Por volta das 16h, as ações da JBS e da Minerva recuavam 3% e 2%, respectivamente.

