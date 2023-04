Impasses na Petrobras e na Fazenda travam a bolsa de valores

Os impasses na Petrobras e no ministério da Fazenda travaram as negociações na bolsa de valores na última semana. O vaivém nas discussões fez os investidores postergarem grande parte dos negócios para depois do feriado de Páscoa. A semana foi marcada por pregões de baixo volume de negociações e sem grandes oscilações no valor dos ativos. Tanto o índice Bovespa quanto o dólar comercial encerraram a semana estáveis. Na Petrobras, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que a estatal já tinha a orientação para alterar as diretrizes da política de preços dos combustíveis. O ministro foi refutado pela própria companhia e, posteriormente, pelo próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Já na Fazenda, a expectativa é pelo envio do texto da nova regra fiscal do Brasil. O projeto deve ser enviado na próxima semana e os investidores aguardam com ansiedade a divulgação dos termos finais do texto. Algumas alas do mercado questionam a ambiciosa meta de arrecadação do governo federal.

