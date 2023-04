A tentativa da Petrobras de colocar panos quentes em impasse com o governo

A Petrobras negou ter recebido quaisquer comunicação do ministério de Minas e Energia a respeito de mudanças na política de preços de combustíveis da estatal. Por meio de fato relevante, a empresa afirmou que ajustes de preços de produtos são realizados no curso normal de seus negócios. A Petrobras também garantiu que eventuais propostas de alteração da política de preços recebidas pelo acionista controlador serão comunicadas aos acionistas. “A Petrobras reafirma seu compromisso com a prática de preços competitivos e em equilíbrio com o mercado nacional e confirma que não recebeu nenhuma proposta do Ministério das Minas e Energia a respeito da alteração da política de preços”, diz o comunicado. A tentativa de colocar panos quentes no impasse com o governo surtiu efeito – pelo menos temporário. As ações da estatal chegaram a cair quase 4% ao longo do pregão de ontem, quarta-feira, 5, mas fecharam o dia estáveis.

Nos mercados, a expectativa para o pregão desta quinta-feira, 6, é de baixo volume de negociações, assim como nos dias anteriores, em razão da proximidade do feriado de Sexta-feira da Paixão. O texto do projeto de nova regra fiscal do país deve ser enviado ao Congresso somente na próxima semana. Os futuros americanos e brasileiro, assim como as bolsas asiáticas e europeias, negocia em alta nesta manhã.

Siga o Radar Econômico no Twitter