Ministro promete mudar política e baixar preço dos combustíveis

VEJA Mercado em vídeo | 5 de abril.

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, prometeu mudar a política de preços dos combustíveis e baixar o litro do diesel em até vinte e cinco centavos por litro. Em entrevista à GloboNews, o ministro afirmou que a Petrobras já tem a orientação para fazer as mudanças. Os detalhes das novas diretrizes não foram revelados e a bolsa de valores reagiu nervosa à novidade. O plano do governo para baixar os combustíveis e a reação do mercado são os assuntos do VEJA Mercado desta quarta-feira, 5.

