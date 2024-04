Governo dá tiro no pé ao prejudicar a Petrobras, diz Enrico Cozzolino

VEJA Mercado | 4 de abril de 2024.

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em alta na manhã desta quinta-feira, 4. Os presidentes dos bancos centrais brasileiro e americano alertaram para os perigos da inflação alta mundo afora. Roberto Campos Neto afirmou em evento do banco Bradesco que a inflação de serviços está subindo em todas as economias emergentes e que os dados adicionam incertezas à condução da política monetária brasileira. O Copom deixou em aberto os cortes de juros para depois do mês de maio. Campos Neto também afirmou que vai conduzir sua sucessão “da melhor maneira possível” e que o novo presidente do BC precisa “aprender a dizer não”. Nos Estados Unidos, Jerome Powell reconheceu que a economia americana está aquecido e que os últimos números de inflação e emprego foram elevados. O presidente do Federal Reserve (Fed), o banco central americano, concluiu dizendo que os cenários serão avaliados reunião após reunião e que se a economia evoluir na maneira que se espera, o comitê vai cortar os juros em algum momento do ano. O dólar continua sendo negociado acima da casa dos 5 reais e o Ibovespa encontra dificuldades para subir. Diego Gimenes entrevista Enrico Cozzolino, chefe de análises da Levante Investimentos.

