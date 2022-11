Em clima de Copa, Outback e Ambev lançam refil e aperitivos à vontade

A rede de restaurantes Outback firmou uma parceria com a Ambev para a Copa do Mundo. Até o dia 18 de dezembro, os clientes da marca poderão aderir a um combo inédito que dá direito a refis de chope Brahma ou Guaraná Antarctica, ambas marcas da Ambev, e aperitivos à vontade por três horas, com o preço de 89,90 reais no caso do chope e 79,90 reais para o Guaraná. Quem optar pela opção não-alcoólica poderá ganhar, ainda, uma miniatura do icônico Canarinho, mascote da seleção brasileira de futebol, conforme a disponibilidade dos estoques do brinde. A ação é válida apenas para as unidades físicas da rede em uma forma de atrair os torcedores do maior evento esportivo do mundo.

