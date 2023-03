Crise financeira coloca bancos centrais na berlinda em decisão sobre juros

VEJA Mercado | Fechamento da semana | 13/03 a 17/03

As bolsas de valores mundo afora navegaram por águas tortuosas na última semana, reflexo de episódios desestabilizadores, como a crise dos bancos iniciada pelo colapso do Silicon Valley Bank (SVB) e do Signature Bank, nos Estados Unidos. A bancarrota dos bancos fez com que o Federal Reserve, o banco central americano, intervisse para conter os danos ao mercado e para salvaguardar o resgate de recursos por parte dos investidores. Quem quase seguiu o mesmo caminho foi o First Republic Bank, uma instituição de médio porte baseada na Califórnia, que precisou ser socorrida por um grupo formado por onze bancos privados na última quinta-feira, 16 — eles acordaram uma alocação de 30 bilhões de dólares (158 bilhões de reais) na empresa. Mas a grande notícia da semana veio do outro lado do Atlântico: uma das principais instituições financeiras do continente europeu, o Credit Suisse, precisou ser socorrido por meio de um empréstimo de quase 300 milhões de reais do Banco Central da Suíça após um relatório apontar “fragilidades materiais” em seu balanço.

A reação provocada pela crise de liquidez foi tamanha que as apostas sobre a continuidade do ciclo de alta dos juros pelas autoridades monetárias passaram a ser revistas para baixo, com maior chance de interrupção ou até reversão. O Banco Central Europeu (BCE), no entanto, prezou pela cautela e elevou sua taxa básica em 0,5 ponto percentual. No próximo dia 22, estão marcadas reuniões do Banco Central e do Fed para redefinir o patamar dos juros no Brasil e nos Estados Unidos, respectivamente. Para um dos principais gestores de fundos de ações no Brasil, Florian Bartunek, “os bancos centrais não estão dispostos a pagar para ver uma crise sistêmica”. “Quando deixaram o Lehman Brothers quebrar, em 2009, quase que muita gente foi junto”, exemplificou o sócio-fundador da Constellation, em entrevista ao Radar Econômico.

No Brasil, a discussão sobre o patamar dos juros ainda passa por um elemento particular: a perspectiva fiscal do país frente à iminente apresentação da âncora fiscal que irá suceder o teto de gastos que perdurou de 2017 a 2022. O desenho do novo arcabouço, responsável por controlar o gasto público, foi concluído pelo Ministério da Fazenda, passou pela análise de ministros como Simone Tebet (Planejamento) e Geraldo Alckmin (Indústria), até chegar às mãos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na sexta-feira 17. O processo seguiu uma série de etapas, mas foi acelerado em meses pelo chefe da Fazenda, Fernando Haddad, em um aceno ao BC com a finalidade de criar espaço para uma queda de juros. Espera-se que o governo publicite a nova regra fiscal antes da próxima reunião do Copom para exercer algum tipo de pressão sobre o presidente da autarquia, Roberto Campos Neto.

Siga o Radar Econômico no Twitter