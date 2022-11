Contratação de aprendizes tem alta em meio à tramitação de novo estatuto

Dados do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) mostram que a entidade registrou um aumento expressivo em contratações e vagas de jovem aprendiz. De janeiro a outubro deste ano, 37,7 mil aprendizes foram contratados e 46,8 mil vagas do tipo foram criadas por meio da instituição. Os números representam um avanço de 55% para ambas as métricas em relação ao mesmo período de 2021.

As perspectivas são positivas também para 2023, segundo Humberto Casagrande, superintendente geral do CIEE. “O futuro da aprendizagem, tão importante para as empresas e para nossa juventude, é promissor”, afirma.

Para o executivo, o regime de contratação de jovens talentos pode ser incentivado se a Câmara dos Deputados aprovar o Estatuto do Aprendiz, incluindo o substitutivo do PL 6461/2019. Entretanto, Casagrande acredita que alguns setores empresariais têm fortes ressalvas quanto ao substitutivo, do deputado Marco Bertaiolli (PSD-SP), por não conhecerem o texto a fundo. “Ele propõe a manutenção do contrato por dois anos, mas abre a possibilidade de novo contrato por mais dois anos. E a formação profissional básica não se coaduna com prazo maior”, explica. O Estatuto do Aprendiz deve ser votado no Legislativo na próxima semana.

